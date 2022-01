Români, prinși în vamă cu adeverinţe de muncă false, pentru a evita carantinarea

22:40

Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic a povestit, la mai bine de patru ani de la divorțul de fostul ei soț, impresarul Bogdan Jianu, care au fost cauzele separării, dar și cât de emoționante […] The post Julia Chelaru, dezvăluiri emoționante despre divorțul de Bogdan Jianu appeared first on Cancan.