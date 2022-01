Viorica vorbea șase limbi și absolvise o facultate, însă a fost găsită moartă la 45 de ani. Povestea incredibil de tristă a moldovencei din Italia

10:20

Banc. Discuție între Bulă și Lulă, pe faleză la Constanța. Bulă şi Lulă, pe faleză la Constanţa, se uitau în apă unde se zbătea un om care striga: „Help! Help!” – Ce zice, mă, ăla?, […] The post BANC | Bulă și Lulă, pe faleză la Constanța appeared first on Cancan.