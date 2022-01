Imunizarea copiilor de 5-11 ani va începe după recepţionarea dozelor, cel mai probabil în a doua jumătate a lunii ianuarie

19:30

Preşedintele american Joe Biden a prezentat joi, într-un discurs în Congres, ”adevărul lui Dumnezeu”, la marcarea unui an de la atacul sângeros de la Capitoliu al unor susţinători ai lui Donald Trump, pe care-l acuză că reprezintă o ameninţare la adresa democraţiei americane, relatează The Associated Press.