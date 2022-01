Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege” » Primul „11” este AICI »»

17:20

Dani Mocanu este unul dintre cele mai ascultați maneliști, la numai 29 de ani având o comunitate uriașă de tineri care îl urmăresc pe rețelele de socializare și îi apreciază muzica. Manelistul încearcă să fie […] The post Mai tare ca Borcea! Câți copii are Dani Mocanu, de fapt. Nici el nu le mai știe numărul exact appeared first on Cancan.