Ce scuze folosesc românii atunci când sunt prinşi încălcând regulile de circulaţie: „Permisul? Păi de unde să am, ce, mi-ați dat?”

21:40

Nici nu a început bine 2022, că Dorian Popa întâmpină serioase probleme de sănătate! Dacă, anul trecut, suferea o intervenție la nas, acum, artistul trebuie să se opereze din nou. CANCAN NEWS are detalii despre […] The post Ce probleme de sănătate îl „chinuie” pe Dorian Popa la început de an. Artistul a stârnit îngrijorare în rândul fanilor appeared first on Cancan.