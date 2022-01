ANAF anulează automat datoriile sub 40 de lei la începutul anului 2022

06:20

Independența Film, casa de distribuţie care promovează în România de 25 de ani filme independente de referință, premiate sau prezentate la marile festivaluri de film, anunță titlurile care vor fi lansate în cinema în primăvara anului 2022: Trei etaje / Tre piani (r. Nanni Moretti), Cea mai rea fată din lume / The Worst Person in The World (r. Joachim Trier), Un erou / A Hero (r. Asghar Farhadi), Paris, arondismentul 13 / Paris, 13th District (r. Jacques Audidard) și Madres Paralelas (r. ​​Pedro Almodóvar).