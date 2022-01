INNA lansează albumul „Champagne Problems”: 8 piese compuse în cadrul celui de-al doilea sezon Dance Queen’s House

2022 începe în forţă pentru INNA care îşi bucură fanii cu un nou album care se numeşte „Champagne Problems” şi care are în total 15 piese. Prima parte lansată pe 7 ianuarie conţine 8 piese, printre care „Fire and Ice”, „Always On My Mind”, „Ready Set Go” şi „Love Bizarre”.

