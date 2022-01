BANC | O femeie în fața judecătorului: ”De ce v-ați omorât soțul?”

08:00

De câteva zile, Andreea Bălan se află în Dubai, acolo unde se răsfaţă în cele mai exclusiviste locuri. Se pare că, frumoasa blondină nu a plecat la mii de kilometri depărtare doar pentru o simplă […] The post Ce face, de fapt, Andreea Bălan în Dubai? Artista are planuri mari în noul an appeared first on Cancan.