Decizie neașteptată din partea PRO Tv. Filmările Survivor România au fost amânate

11:00

Meciul dintre Bayern Munchen şi Borussia Monchengladbach deschide noul an fotbalistic din Bundesliga. Vezi SuperPariurile şi Specialele meciului! 7 ani de la ultima înfrângere a lui Bayern în prima etapă din noul an Bayern Munchen […] The post Bayern – Gladbach: 7 ani de la ultima înfrângere a bavarezilor în prima etapă a anului appeared first on Cancan.