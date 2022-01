F.Charm și-a pus suferința pe note?! Ce „mesaj” ar avea artistul pentru fosta iubită. „Perfectul a-nceput să mintă!”

12:30

Daniel Cantoreanu, un IT-ist din Iași, și-a făcut arborele genealogic, cu scopul clar de a-și cunoaște originile strămoșești. A reușit, astfel, să afle un detaliu inedit despre propria familie. Programatorului i-a luat patru ani pentru […] The post Un IT-ist din Iași a descoperit că este rudă cu Ștefan cel Mare. Cum a fost posibil. “Am început cu pași mici și…” appeared first on Cancan.