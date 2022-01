Bancul zilei | Țiganca infidelă, prinsă în fapt. “Haoleo, te omor!”

14:00

Gina Pistol este o femeie fericită și poate spune că este într-adevăr împlinită pe toate planurile. Fostul fotomodel formează un cuplu alături de Smiley, iar cei doi au împreună un copil perfect sănătos, pe nume […] The post Nu te așteptai la asta. Câte clase are, de fapt, Gina Pistol. Vedeta a fost vânzătoare într-un magazin appeared first on Cancan.