De ce nu mai vrea Nicoleta Luciu să apară la TV: „Sunt prea bătrână…”

18:50

Relația de prietenie pe care Gheorghe Turda o avea cu Constantin Enceanu s-a transformat în indiferență, după ce în urmă cu câteva luni cei doi au s-au certat cumplit. Chiar dacă au trecut câteva luni de […] The post Gheorghe Turda, după scandalul cu Constantin Enceanu: ”L-am iertat, dar nu mai vreau să mai am de-a face cu el” appeared first on Cancan.