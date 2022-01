Ce afecțiuni ai în funcție de tipul durerii de cap: tâmple, frunte sau ceafă

O durere de cap resimtita in partea din fata a capului poate fi cauzata de ceva diferit decat durerea aparuta in zona tamplelor, sau in spatele capului, sau chiar in zona centrala.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Realitatea