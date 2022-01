Bobbby Păunescu, semnal de alarmă în valul 5 Covid: Este FURTUNA PERFECTĂ!

România este la un pas de a fi lovită de "furtuna perfectă". Lipsa testelor anti-Covid în școli pune o presiune uriașă pe sistemul de sănătate și are un impact major asupra societății. În plus, are în vizor oameni care nu au legătură - președintele și primul ministru. Invitat, duminică seara, la B1, Bobby Păunescu a tras un semnal de alarmă cu privire la situația pandemică din țara noastră, lovită puternic de valul 5 al pandemiei Covid. Cu o tulpină Omicron mai contagioasă decât anterioarele, populația are nevoie de testare mai mult ca oricând, susține acesta.

