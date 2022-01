Marian Drăgulescu plănuiește a treia nuntă! Dezvăluiri la Antena Stars: „Sper să țină cât mai mult!”

16:40

articolul continua dupa recomandari Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! Momente grele pentru Ioana Dichiseanu. Simona Florescu, fosta soţie a actorului, a mărturisit că fiica lor are atacuri de panică şi face eforturi să se obişnuiască cu faptul că tatăl ei nu mai este în viaţă. ”Ioana are atacuri de panică! Se obisnuiește foarte greu, s-a îmbolnăvit și papagalul nostru, are nouă ani. Cățelușa a murit și ea, s-a dus foarte repede după Dichi. Și eu am...