Marius Elisei, mesaj controversat pe contul de socializare. Reacția Oanei Roman a venit imediat. Ce se întâmplă între ei

Western-ul „The Power of the Dog”, musicalul ”West Side Story” și serialul ”Succession” sunt marii câștigători ai celei de-a 79-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur. În acest an, laureații au fost anunțați exclusiv online, iar ceremonia a fost marcată de un boicot. Nu a existat o transmisiune televizată a galei și […]