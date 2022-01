BANC | Intră un tip în farmacie și cere 2 prezervative: ”Băi, mulți nebuni sunt pe lumea asta!”

21:40

Anul 2021 a fost plin de proiecte, dar și de probleme pentru soții Pastramă. Au reușit să stârnească anumite antipatii, drept urmare atacurile la adresa lor n-au fost puține! Acum, la început de an, Brigitte […] The post Cum vrea Brigitte să își plătească „polițele” în 2022. Soții Pastramă trag linie! appeared first on Cancan.