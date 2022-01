Blondina știe să se costumeze și să te facă să-i pici în mreje! Allira îți pune pe jar inima!

09:40

Persoanele care călătoresc în Grecia vor avea nevoie, începând de luni, de un test negativ de reacţie de polimerizare în lanţ (Polymerase Chain Reaction, PCR) sau de un test rapid negativ înainte de intrare, din […] The post Grecia schimbă regulile de intrare în țară. Testul negativ devine obligatoriu appeared first on Cancan.