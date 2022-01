Un bărbat în vârstă de 59 de ani a dispărut! Autorităţile sunt în alertă

12:00

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul și televizările rundei cu numărul 22 din Liga 1, prima care se va disputa în acest an. Capul de afiș al acestei etape va fi ținut de […] The post LPF a anunțat programul și televizările etapei a 22-a din Liga 1 » FCSB – CFR Cluj se joacă pe 23 ianuarie »» appeared first on Cancan.