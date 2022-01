Ultimele informații de la Melbourne » Care e situația lui Novak Djokovic, când s-ar putea decide totul și unde a fost surprins sârbul azi

21:00

După Ionuț Panțîru, alt jucător de la FCSB are probleme medicale: Ivan Mamut.Atacantul croat de 24 de ani are un sezon de coșmar la FCSB, iar acum are din nou probleme medicale.Ivan Mamut s-a operat în SloveniaMihai Stoica, managerul general al FCSB, a dezvăluit că fotbalistul a fost nevoit să se opereze și că acum se află în perioada de recuperare.„Mamut mai are până să intre cu echipa. S-a operat în decembrie în Slovenia. ...