Cristina Cioran a ajuns, din nou, de urgență la spital cu fetița ei. Cum se simte micuța

15:50

Andreea Bănică este una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul românesc. Așa că… nu este de mirare faptul că artista nu duce lipsă de evenimente, în ciuda contextului actual în care ne aflăm. Ei […] The post Nu e o glumă! Suma colosală de bani pe care a primit-o Andreea Bănică weekend-ul trecut, pentru a cânta 45 de minute la un botez in Rădăuți appeared first on Cancan.