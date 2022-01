12 accesorii de calitate pentru sport acasă. O serie nouă de la Gazeta Sporturilor

09:10

Roland Niczuly (26 de ani), portarul celor de la Sepsi, a crescut de la an la an și așteaptă un semn dinspre naționala noastră. El poate evolua și pentru vecinii maghiari.- Roli, la 26 de ani ești cel mai vechi jucător din lotul lui Sepsi, cum au trecut anii pentru tine aici? - Nici nu-mi vine să cred, au trecut deja 5 ani și jumătate. Parcă ieri am ajuns la Sepsi, abia făcusem 20 de ani. ...