CNCAV: În ultimele 24 de ore au fost vaccinate aproape 25.000 de persoane

15:40

Sâmbătă, 15 ianuarie 2022, ora 19:00, în Sala de concerte a Accademia di Romania in Roma (Piazza Josè de San Martin 1), cu ocazia Zilei Culturii Naționale 2022, Accademia di Romania in Roma și Conservatorul de Muzică „Santa Cecilia” din Roma, în parteneriat cu cluster-ul EUNIC Roma, organizează o nouă întâlnire muzicală în cadrul stagiunii 2021-2022 a proiectului EUROPA IN MUSICA.