Noul deadline pentru alegerea selecționerului: „Vă spun ce mi-a zis Burleanu”

Dorinel Munteanu (53 de ani) regretă decizia luată în 2008, când a acceptat s-o preia pe FCSB.Munteanu era în toamna acelui an antrenorul celor de la U Cluj (Liga 2), dar a fost convins de Gigi Becali, antrenorul roș-albaștrilor, să devină tehnicianul bucureștenilor, atunci în grupele Ligii Campionilor.Dorinel Munteanu: „Toată viața o să regret că m-am dus la FCSB”„Una dintre greșelile vieții mele a fost când am părăsit-o pe Universitatea Cluj. ...