Parlamentarii francezi au decis: pașaportul de vaccinare anti-Covid devine REALITATE! Nevaccinații, EXCULȘI de la viața socială

08:00

In timpul unei zile fara prea multa miscare, o femeie poate arde cam 40 g grasimi – deci, doar o parte din cat consuma. In mod obisnuit, mesele noastre contin in jur de 70 g grasimi pe zi (chiar si 120 g in weekend). Asta inseamna ca, zilnic, dobandim mai multe grasimi decat putem pierde. Din pacate, surplusul ramane si se depune pe fese, coapse si solduri.