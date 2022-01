S-au despărțit sau nu Cătălin Cazacu și Ramona Olaru? Cum s-ar „traduce” ultimul mesaj al ex-„Vulturului” către asistenta de la „Neatza”

20:30

Smiley, Gina Pistol, Delia și Răzvan Munteanu au început noul an cu o binemeritată vacanţă. Cuplurile nu au stat prea mult pe gânduri şi au ales o destinaţie exotică pentru a se relaxa şi a […] The post Cât au plătit Smiley, Gina Pistol, Delia și Răzvan Munteanu pe vacanţa de lux. Cele două cupluri de vedete s-au întâlnit în locaţia de vis appeared first on Cancan.