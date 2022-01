Cristina Cioran plănuiește o naștere și în 2022? A adus pe lume o fetiță, anul trecut, iar acum…

11:10

Deși artistele plătesc bani grei chirurgilor esteticienipetru a arăta fabulos la orice vârstă, Sofia Vicoveanca pare că a descoperit secretul tinereții veșnice, deși a ajuns la minunata vârstă de 80 de ani. În plus, este […] The post Sofia Vicoveanca are o dietă deosebită. Secretul felului în care arată la 80 de ani appeared first on Cancan.