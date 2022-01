Cum se simte Camelia Mitoşeru la un an de la operația pe creier: „Nu am nimic, nicio interdicție”

12:40

Trei oameni au murit în ultimele 24 de ore în județul Dâmbovița, ca urmare a producerii unor incendii în locuințele acestora. În localitatea Șelaru, o mama și fiul ei au pierit în flăcările violente care […] The post Trei oameni au murit în incendii de locuință în Dâmbovița în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.