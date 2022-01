Doina Teodoru nu „mizează” pe machiaj, nici pe vopsea de păr. Cum le apără iubita lui chef Scărlătescu pe femeile „naturale”

13:20

Raed Arafat a reacționat, joi, după ce Diana Șoșoacă a fost amendată cu 5.000 de lei după ce a făcut afirmații cu caracter discriminatoriu la adresa lui. „James Baldwin spunea: ‘Nu tot ceea ce este […] The post Raed Arafat, reacție dură după ce Diana Șoșoacă a făcut afirmații cu caracter discriminatoriu la adresa lui: ”Astfel de afirmații nu trebuie tolerate” appeared first on Cancan.