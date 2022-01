Un român a angajat șoferi de TIR, tot români, la firma lui din Spania și împreună au furat colete Amazon de peste un milion de euro, din camioane

07:00

Ce rămâne după marii dispăruți? Am pierdut enorm de mulți compatrioți în 2021 și am intrat în noul an cu o falie care sporește amenințător: „globaliști” și „naționaliști”, „credincioși” și „atei” și tot așa. Dar avem mărturii despre perioade și mai întunecate, prin care am reușit să trecem ghidați de implicarea unor mari personalități, imperfecte, […]