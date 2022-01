Kylie Jenner a devenit cea mai urmărită femeie de pe Instagram, cu 301 milioane de followers

07:20

„The Power of the Dog”, „West Side Story” și serialul „Succession” s-au numărat printre câștigătorii celei de-a 79-a ediții a premiilor Globurile de Aur, acestea fiind anunțate duminică seara prin intermediul rețelelor de socializare și […] Articolul Globurile de Aur 2022: „The Power of the Dog”, „West Side Story” și „Succession”, marile câștigătoare la ediția din acest an apare prima dată în Apropo.ro.