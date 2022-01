Ce se întâmplă dacă aveți simptome COVID? Regulile pentru pacienții infectați se schimbă

17:10

Diana Dumitrescu are problem mari cu căderea părului. Vedeta le-a semnalat prietenilor din online că nu știe ce să mai facă în această privință. Cunoscuta actriță a precizat că s-a tuns scurt, tocmai în ideea […] The post Problema dureroasă cu care Diana Dumitrescu se confruntă. Vedeta a încercat din răsputeri să o ascundă appeared first on Cancan.