Valeriu Iftime, despre problema viitorului selecționer al României: „Trebuie să ne punem un mare semn de întrebare”

Edi Iordănescu (43 de ani), fostul antrenor al celor de la FCSB i-a răspuns lui Victor Pițurcă (65), după ce fostul selecționer a comentat plecarea tehnicianului de la roș-albaștri, spunând că nu are un psihic foarte puternic.„Mă gândeam că Edi nu va sta mult la FCSB. De asta am declarat că va sta foarte puțin acolo. Edi Iordănescu nu are un psihic foarte puternic. Își face bagajul repede și pleacă. ...