Mihai Traistariu, șocat de factura de la gaze: ”Îi dau în judecată!”

18:00

Carmen Harra a vorbit în cadrul unui interviu despre un moment dificil mai puţin cunoscut de cei care o urmăresc şi o apreciază. Aceasta a scos la iveală drama prin care a trecut în pe […] The post Carmen Harra, la un pas de moarte. Prin ce momente dificile a trecut celebra clarvăzătoare appeared first on Cancan.