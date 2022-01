Ce salariu lunar îi dă Dani Oțil soacrei lui. Mama Gabrielei Presăcariu s-a angajat la restaurantul prezentatorului de la Neatza

12:50

Adda are un blog pe Instagram, acolo unde le povestește internauților despre întâmplările pe care le-a trăit în copilărie, adolescență, dar și despre viața ei de acum. Cântăreața își deschide mereu sufletul către public, iar […] The post Adda a trecut prin clipe grele în adolescență: ”Ușor, ușor începeam să o iau razna”. Ce a pățit artista? appeared first on Cancan.