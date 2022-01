Mihai Trăistariu are probleme cu factura la gaze. Ce soluție finală spune că va lua, pentru a remedia problema

19:00

Există 3 tipuri de produse care se pot consuma în siguranţă chiar şi după expirarea termenului de valabilitate, cu o durată mai mare sau mai mică, în funcţie de metoda de conservare: proaspete (câteva zile în plus), congelate (câteva săptămâni sau luni în plus) şi conservate sau uscate (luni sau chiar ani în plus).