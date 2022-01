Sinteza zilei

16:00

Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi, la microfonul Europei Libere, emisiunea Dialoguri transnistrene.Cu ocazia sărbătorilor de iarnă și a Crăciunului, Radio Europa Liberă vă oferă un program special de daruri muzicale, din arhiva postului nostru de radio, realizat de regretatul nostru coleg Victor Eskenasy Moroșan.Până atunci, recapitulăm principalele evenimente ale săptămânii trecute. 2248 de agenți economici din regiunea transnistreană sunt înregistrați ca agenți economici ai Republicii Moldova, iar aceștia exportă peste 57 la sută din volumul total de mărfuri în Uniunea Europeană, anunță Biroul de reintegrare de la Chişinău. Spațiul Uniunii Europene este cea mai solicitată destinație pentru exporturile din regiunea transnistreană, la fel și cea mai mare parte din bunurile importate în regiune sunt originare din statele-membre ale UE – peste 42 la sută. Comunicatul mai menționează că în 2021 autoritățile de la Chişinău au acordat aproape 3000 de certificate moldovenești de origine a mărfurilor, față de aproape 1700 acordate cu un an mai devreme. „Abordarea pozitivă și acordarea diverselor stimulente de atractivitate din partea Chișinăului, în comun cu facilitățile oferite de UE, au permis atragerea unui număr mai mare de agenți economici din regiune în câmpul legal al Republicii Moldova. Aceștia beneficiază de multiple instruiri și programe de asistență care îi ajută să se încadreze în spațiul economic și comercial unic”, se mai spune în comunicatul Biroului de reintegrare. Autoritățile de la Chişinău anunță că aproape 22 500 de permise de conducere de model național au fost obținute de către locuitorii din regiunea transnistreană în ultimii 4 ani.Doar în ultimele luni, începând cu luna septembrie, de când Ucraina a interzis intrarea pe teritoriul său a mașinilor cu numere transnistrene, au fost transcrise aproape 4500 (4328) de permise. A crescut considerabil și cererea pentru plăcuțele neutre de înmatriculare – în ultimele patru luni au fost eliberare mai mult de o treime din numărul total de plăcute din ultimii patru ani. Astfel, din septembrie, de când Ucraina a introdus noile reguli, au fost acordate 3177 de plăcuțe neutre, asta în timp ce în toți cei patru ani de când funcționează acest sistem au fost eliberate 8986 de plăcuțe. Biroul de reintegrare regretă că din data de 29 decembrie 2021, sub pretexte politice Tiraspolul a diminuat considerabil potențialul de documentare în cadrul punctelor de înmatriculare din stânga Nistrului, și respectiv, au fost puși în dificultate cetățenii din regiunea transnistreană. Președintele kazah Kasîm-Jomart Tokaiev a avertizat sâmbătă, 8 ianuarie, într-un discurs televizat că forțele de securitate in Kazahstan au primit ordinul „de a trage pentru a ucide”, în încercarea de a pune capăt protestelor violente care au cuprins toată țara. Mai mult, Tokaiev a avertizat că forțele de ordine au dreptul de a deschide focul fără avertisment și că cei care refuză să se predea vor fi „distruși”. Președintele kazah susține că ordinea ar fi fost practic restabilită în țară, după zile de proteste violente, dar că operațiunile forțelor de ordine vor continua.Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO) condusă de Moscova a informat că trupe aeropurtate rusești au fost trimise în Kazahstan, la cererea guvernului de la Nursultan. Inițial, protestele au fost provocate de o creștere substanțială a prețurilor la combustibil, dar între timp revendicările s-au politizat. Președintele kazah a dat vina pe bande „teroriste” pregătite în străinătate, fără a aduce însă nicio dovadă. Purtătorul de cuvânt al poliției, Saltanat Azirbek, a declarat că zeci de „extremiști” ar fi fost „eliminați” peste noapte din oraș, când „au încercat să atace clădiri administrative, sediul poliției din Almatî, precum și comisariatele locale de poliție”. Televiziunea de stat susține că 12 polițiști ar fi murit în cursul nopții în confruntările cu protestatarii din Almatî, iar alți 353 au fost răniți. Nu există confirmări din surse independente privind numărul de victime civile.Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat că Washingtonul are întrebări cu privire la cererea Kazahstanului adresată Organizației Tratatului de Securitate Colectivă condusă de Rusia. „Nu este clar de ce (autoritățile kazahe) simt nevoia unei asistențe din exterior”, a afirmat Blinken, pe 7 ianuarie, într-o conferință de presă.Un tribunal ucrainean a decis să înghețe proprietățile fostul președinte Petro Poroșenko, ca parte a unei investigații penale legată de acuzațiile care i se aduc de înaltă trădare, a informat joi, 6 ianuarie, Procuratura Generală. Procurorii ucraineni susțin că Poroșenko a fost implicat în finanțarea separatiștilor pro-ruși din estul țării. Fostul președinte a neagă acuzațiile. Iar aliații lui Poroșenko au spus că înghețarea bunurilor ar fi o răzbunare personală a președintelui Volodimir Zelenski.NATO își menține promisiunea de a primi, la o dată nedefinită, Ucraina și Georgia ca membri cu drepturi depline în alianța militară transatlantică, a spus secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la încheierea reuniunii extraordinare de vineri a alianței, dedicată amenințărilor rusești și securității Europei de Est. Miniștrii din NATO și-au reafirmat unitatea în ceea ce au numit „agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei”. „Ucraina este o națiune suverană, a declarat Stoltenberg, și are dreptul de a se apăra așa cum găsește potrivit.” Stoltenberg a menționat și Republica Moldova, alături de Ucraina, Georgia, Suedia și Finlanda, ca fiind una din țările care trebuie consultate și cooptate în orice fel de aranjament de securitate, așa cum ar trebui consultată de altfel și Uniunea Europeană.Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a spus că în ultima săptămână s-a înregistrat la scara lumii un record de cazuri noi de infectare cu COVID-19, anume 9,5 milioane, cu 71% mai multe decât cu o săptămână mai devreme. În aceeași perioadă însă numărul de decese a scăzut la 41.000, față de 44.000. Directorul general OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că deși Omicron pare să fie mai puțin grav decât Delta, mai ales pentru oamenii vaccinați, totuși numărul mare de cazuri noi paralizează sistemele medicale din lumea întreagă.*** În atmosfera prelungită a sărbătorilor de iarnă, marcate atât pe stil nou, cât și pe stil vechi în Republica Moldova, vă invit să ascultăm în continuare un program muzical special realizat de regretatul nostru coleg Victor Eskenasy Moroșan, cu ocazia Crăciunului.Cadourile muzicale ale Europei Libere la sfârșit de an.O emisiune muzicală specială cu participarea, între alții, a lui Bob Dylan, Joan Baez, Charles Brown, Dinah Washington.Sărbători fericite și La mulți ani, în deschiderea unuia din obișnuitele noastre programe muzicale speciale de sfîrșit de an. De data aceasta în lumea Crăciunului prin intermediul unor soliști foarte populari de folk și jazz, ce și-au cîștigat un loc în sufletul multora în ultimele decenii. Pe mulți dintre ei îi păstrez în discoteca mea, dar toți sînt, cu siguranță, la îndemîna tuturor în era Internetului și a băncilor muzicale pe ftp-uri, așa cum veți putea auzi imediat.Vă amintiți de celebrul Bob Dylan? Ascultați-l în timp ce vă invită la sărbătoarea nașterii Domnului: Adeste fideles...Și tot vocea binecunoscută a lui Bob Dylan, care vă felicită cu ocazia Crăciunului: Have yourself a Marry Little Christmas.Printre vocile de neuitat ale folk-ului, iubită și astăzi, Joan Baez, vă cîntă în continuare un colind și o istorie, ambele și ele de neuitat: The Cherry Tree Carol.Între vocile blues-ului am ales-o pe cea a lui Charles Brown, urînd... Marry Christmas Baby.Un blues, în continuare, Good Morning Christmas Blues, dar cu o celebră voce a jazz-ului american: Ella Fitzgerald.Voci de neuitat, aici de pe un disc menit să vă legene de Crăciun, Swinging Christmas, și istoria Nativității după și cu vocea lui Harry Belafonte - Am auzit clopotele de Crăciun:Și tot de neuitat este vocea unică a Dinah Washington: Silent Night...Timpul nu ne îngăduie să ascultăm mai mult, așa că mă văd silit să vă urez Sărbători fericite și un An Nou cu bucurii și sănătate! încheind aici plimbarea muzicală cu vocea și ea specială a lui... Leon Redbone: Christmas Ball Blues. Aici e Radio Europa Liberă