Nu se poate așa ceva! Câți lei costă un kilogram de cireșe acum, în ianuarie 2022, într-un supermarket din București

15:30

Ioana Ginghină se bucură de cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Pe lângă cariera în plină ascensiune pe care o are, actrița se pregătește să îmbrace rochia de mireasă. Iată ce planuri are fosta […] The post Ioana Ginghină se pregătește să devină mireasă pentru a doua oară. Unde și când va avea loc evenimentul: ”Cel mai probabil nunta va fi…” appeared first on Cancan.