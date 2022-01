Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege” » Primul „11” este AICI »»

17:10

Tânărul de 20 de ani, dat dispărut în urmă cu două zile, în Florești, a fost găsit spânzurat la marginea comunei. MOLNÁR ISTVAN-EWALD, un tânăr în vârstă de 20 de ani, a fost dat dispărut […] The post Tânărul de 20 de ani, dat dispărut în urmă cu două zile, a fost găsit spânzurat într-o pădure din Florești appeared first on Cancan.