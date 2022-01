Loredana Groza, ședință foto în…pat. Internauții nu s-au putut abține: ”Te-ai tăiat ca maioneza”

17:20

Un buzoian a lovit violent un bătrân și i-a rupt hainele. Bărbatul a devenit agresiv, după ce agenții de pază, din magazinul în care se afla, l-au rugat să poarte masca de protecție. În urmă […]