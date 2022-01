Amical cu 9 goluri pentru FC Botoșani: ultima achiziție a lui Croitoru a dat 3! Moldovenii au vrut să iasă de pe teren

13:20

Andrei Voica este cheful care le gătește vedetelor de milioane de la CSU Craiova. Tot el are în grijă și meniul „tricolorilor”, fiind de aproape un an bucătarul naționalei. A fost poreclit „Messi”, nickname pe care l-a primit de la Alex Mitriță, din cauza asemănării fizice cu celebrul fotbalist, și are un motto adaptat meseriei: „Prin vene îmi curge ulei de măsline”. ...