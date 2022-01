Superdebut! Coutinho a pus-o la pământ pe Manchester United în 5 minute » Ce a urmat e fabulos

13:30

Dinamo are meci diseară, de la ora 18:00, cu Farul Constanța, amicalul contra formației lui Gheorghe Hagi fiind ultimul al roș-albilor înaintea startului sezonului, vinerea viitoare, în Trivale, cu FC Argeș. Flavius Stoican are numeroase probleme de efectiv în acest start de 2022. În privința formulei pe care are de gând s-o afișeze în amicalul cu ”marinarii”, Stoicanetti și dinamoviștii vor vedea la lucru câteva noi transferuri. ...