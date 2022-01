Femeie împinsă în fața metroului de un bărbat care s-a predat la stația următoare: „Am făcut-o pentru că sunt Dumnezeu!”

O femeie a murit în stația de metrou Times Square, din New York, după ce a fost împinsă în fața trenului de un bărbat fără adăpost. Acesta a fugit și s-a predat la următoarea stație, recunoscând crima, scrie New York Post. Michelle Alyssa Go, o asiatică în vârstă de 40 de ani, aștepta pe platforma […]

