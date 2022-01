BANC | Un bătrân de 80 de ani se însoară cu o tânără de 25. În noaptea nunții, îi arată 3 degete

22:50

Andrei Ungureanu, cunoscut drept ”Omul cu Tourette”, este marele câștigător al celui de-al nouălea sezon ”iUmor” de la Antena 1. Într-un videoclip, însă, Andrei Ungureanu a încercat să facă o farsă, explicând că, de fapt, […] The post Andrei Ungureanu s-a prefăcut că are Tourette?! Adevărul despre câștigătorul iUmor de la Antena 1 appeared first on Cancan.