Pilda Frizerului | Un vânzător de flori a mers la frizerie. După ce a terminat, frizerul i-a spus: „Nu voi lua bani de la tine, pentru că..”

10:20

Am aflat la ce vârstă fragedă și cu cine și-a pierdut fecioria Dorian Popa! Artistul era doar un copil când a experiemntat amorul pentru prima oară. Prima noapte de amor nu se uită niciodată! Fie […] The post La ce vârstă fragedă și cu cine și-a pierdut fecioria Dorian Popa! Era un copil, nu avea nici măcar buletin appeared first on Cancan.