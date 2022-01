Punct şi de la capăt

15:20

Odată ieșiți din petreceri, în sfârșit avem timp să ne gândim la ceea ce se întâmplă în vârfuri, acolo unde se iau decizii care ne vizează pe noi, în primul rând, pentru că greșesc, clachează cei de la guvernare, noi o să suferim, contribuabilii. Despre asta discutăm. Cu cine, aflați imediat. Ninsoarea, ca și politica, e capricioasă și după vacanță e deosebit de dificil să intri în pâine, cum se spune pe românește, dar o să încercăm să ne uităm la ceea ce se întâmplă în jur, ceea ce fac politicienii și cum asta impactează viața noastră cotidiană. Și discut astăzi cu analiștii noștri prezenți mereu la Europa Liberă, Vitalie Călugăreanu și Nicolae Negru, chiar în tandemul acesta. Europa Liberă: Întâi și întâi, vreau să vă întreb, dacă populația noastră, care, sigur, în noaptea de Revelion nu putea să fie altfel decât să lanseze focuri de artificii, dar un pic după asta, nu cumva populația este prea calmă și prea liniștită și se crede pusă la adăpost de marile evenimente, care sunt destul de aproape de graniță? Dacă ar fi să zicem ca la Petrescu, da, cum e? Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, cum s-ar comporta populația? Mă refer la faptul că toți vorbesc de un pericol de război, încearcă să îl stăpânească pe stăpânul de la Kremlin, îl amenință cu sancțiuni, anturajul lui răspunde foarte obraznic, dar foarte obraznic, adică analiștii din Ucraina spun: „Este la un pas”; vine Kazahstanul, dă peste cap planurile lui Putin, adică Ganapolski la noi într-un interviu spune clar, și nu doar el, Hodorkovski, ce s-a întâmplat la Almatî arată că o termină rău până și un Nazarbaiev care s-a cocoțat pe postamente, o termină rău și atunci populația care, da, justificat, se plânge că sunt gropi în asfalt sau că nu-i destul de luminat blocul, oare nu îi exagerat de calmă?Vitalie Călugăreanu: „Acest calm se explică în câteva modalități. În primul rând, noi vedem că autoritățile sau guvernanții din Republica Moldova au o abordare destul de pasivă a evenimentelor care se întâmplă în această regiune, adică nu îi vedem agitați.”Europa Liberă: Dar poate asta și e bine, că nu induc panică?Vitalie Călugăreanu: „Da, da, da, asta și voiam să zic. Noi știm că ei discută despre lucrurile grave care se întâmplă în regiunea noastră, dar nu scot asta în afară – acesta-i un moment. Al doilea moment – populația din Republica Moldova este acum preocupată de o altă problemă, care o doare mai tare decât ceea ce se întâmplă...”Europa Liberă: A venit factura?Vitalie Călugăreanu: „Da, exact asta voiam să zic, facturile care sunt stresante pentru foarte mulți consumatori din Moldova.”Europa Liberă: Dar dumneata ce cifre ai acolo în factură?Vitalie Călugăreanu: „Oh! Mare, 5.300.”Europa Liberă: O colegă a zis că are 8.000. Deci, dumneata încă nu... Vitalie Călugăreanu: „Nu, eu am făcut economii și la mine casa e mai econoamă, probabil, dar oricum e o cifră care și pe mine m-a șocat un pic, mă așteptam la o creștere, dar nici chiar atât de mare. Dar e OK! Eu mă descurc, dar cunosc familii care întâmpină probleme în sensul acesta cu achitarea facturii pentru luna decembrie.”Europa Liberă: Și aici vreau să vă întreb – populația face legătură între factură, gaz, între Donbas, între Putin, între negocierile lui Andrei Spînu cu Gazprom?Vitalie Călugăreanu: „Da, înțeleg ce vreți să spuneți. O parte a populației – da, înțelege lucrurile acestea în sens mai larg, așa cum sugerați Dvs., că sunt jocuri, că e un fel de șantaj din partea Rusiei și această felie de populație e destul de mare, care înțelege aceste jocuri și ne dăm seama că acești oameni sunt destul de mulți, vedem mesajele care apar pe rețelele de socializare. Există o altă parte a populației care este mai supărată, sunt, probabil, cei cu venituri mai mici, care nu au soluții economice pentru a-și rezolva această problemă și ei privesc lucrurile cumva mai îngust, mai reieșind din buzunarul propriu. Acești oameni nu reușesc să vadă dincolo de, să zic așa, granițele Republicii Moldova și ei pun cumva vina pe guvernarea de la Chișinău, că n-a negociat bine...” Europa Liberă: Și nu-i interesează cât de complicat le este lor.Vitalie Călugăreanu: „Că nu a negociat bine Spînu ș.a.m.d. și ignoră în genere ceea ce s-a întâmplat în Kazahstan, pentru că în Kazahstan lucrurile au pornit anume de la facturile pentru gaz și de la creșterea prețului la gaz.”Europa Liberă: Într-o țară petrolieră...Vitalie Călugăreanu: „Da, într-o țară petrolieră. Și evident că oamenii care au aceste nemulțumiri, ei au tendința de a pune vina pe guvernare în situații de genul acesta, fără a analiza geopolitic și strategic lucrurile.” Europa Liberă: Nicolae, ar putea populația să fie mai solidară, măcar cei care au votat-o pe Maia Sandu să o înțeleagă, că Andrei Spînu și premierul nu sunt în situația foarte confortabilă să negocieze acum cu Gazpromul chiar și această amânare de plată prealabilă, în condițiile în care Putin se trage de șireturi cu America și Europa?Nicolae Negru: „Eu aș face o precizare, de exemplu, factura noastră nu s-a schimbat, e 1.600, așa cum a fost și anul trecut.”Europa Liberă: Asta pentru că Dvs. ați făcut consumul tradițional și compensarea v-a redus majorarea?Nicolae Negru: „Eu stau la bloc... Da, și compensarea a redus din această majorare, și eu cred că cetățenii care au consumat o anumită limită de gaze sigur că nu au avut de suferit așa de mult ca cetățenii care stau, să zicem, în case la sol...”Europa Liberă: Mai au și o tepliță. Nicolae Negru: „Consumă mai mult, dar guvernarea, din punctul meu de vedere, și am vorbit nu o singură dată, ea nu anticipează evenimentele, ea merge în urma evenimentelor, ea ar trebui să explice cetățenilor ce se întâmplă chiar și pe plan extern, ceea ce se întâmplă la Geneva, la Bruxelles, lucrurile acestea nu se spun la noi, nu se discută despre aceasta la noi, iar ceea ce se întâmplă în exterior are un impact foarte mare și în interior. Dar mai mult decât atât, eu văd că nici politicienii, parcă s-ar afla într-un univers paralel, parcă nimic nu se întâmplă, a spus doar președintele în exercițiu al OSCE, dl Zbigniew Rau, că în acești 30 de ani Europa niciodată nu a fost atât de aproape, OSCE, de fapt, atât de aproape de un război.Această confruntare, aceste așa-zise negocieri doar au eșuat, lucrul acesta iarăși la noi nu se prea vorbește, au eșuat. Putin așa a spus că nu se știe, adică vom vedea noi ce vom face, un reprezentant al Moscovei, Glușko, dacă nu mă înșel, a zis că, dacă Rusia se va simți amenințată, ea va întreprinde măsuri, cum s-a exprimat el, tehnico-militare (военно-технические меры). Ce înseamnă asta? Când se va simți amenințată, ea deja se simte odată ce a lansat acest ultimatum și odată ce a pus cuțitul la gât Ucrainei, a masat atâtea trupe și, iată, acuși-acuși năvălește peste frontieră.” Europa Liberă: În lipsa unui discurs al politicienilor, Dvs., vă rog, să ne spuneți dacă trebuie făcută legătură între ceea ce spune Peskov, acest Glușko, ministrul rus de externe și situația, după mine, delicată, ca să nu-i spun dramatică, a lui Andrei Spînu, care trebuie, iată, să ceară de la Gazprom o amânare?Nicolae Negru: „Spînu tace, el nu explică ce se întâmplă. Politicienii care înțeleg nu sunt interesați să le explice cetățenilor. Eu văd că reprezentanți ai partidelor proeuropene care ar trebui să înțeleagă, ce îi reproșează guvernării, ce îi reproșează Maiei Sandu? Că a întârziat cu negocierile, că nu a mers, de fapt, la așa o...”Europa Liberă: Că nu a mers să se închine... Nicolae Negru: „Că nu a mers să se închine la Putin, că nu a numit un reprezentant de nivel suficient pentru Gazprom să meargă la aceste negocieri... De fapt, reprezentanții opoziției proeuropene repetă argumentele lui Dodon, ceea ce pe mine mă miră într-un fel. Ei doar știu că au fost asemenea presiuni, au fost condiții geopolitice puse la aceste negocieri și, dacă făcea concesii actuala guvernare, atunci prețul era mult mai bun, așa, de pildă, ca în Serbia sau, să zicem, ca în Germania. Germania a făcut concesii mari, Serbia a făcut concesii mari, ungurii au făcut concesii mari. Consideră opoziția noastră proeuropeană că și actuala guvernare trebuie, de pildă, să accepte acest plan de federalizare a Republicii Moldova, trebuie să accepte legitimarea, că asta a scris Financial Times, a scris dl Socor, care e un analist foarte informat, trebuie să accepte legitimarea armatei, trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova sau nu trebuie?...”Europa Liberă: Adică, Maia să facă ceea ce n-a făcut Voronin?Nicolae Negru: „Da! Trebuie să accepte deschiderea aeroportului de la Tiraspol sau nu trebuie să accepte? Trebuie să accepte ca Rusia să medieze relațiile noastre cu Uniunea Europeană sau nu trebuie să accepte așa ceva? Ar accepta dl Năstase, de exemplu? Mie îmi pare că nu, și atunci dacă nu – stai și te întrebi: ori ei sunt iresponsabili, ori încearcă să profite de această situație critică? Dar e foarte critică, e pe muchie de cuțit, încearcă să profite, ca să-și atragă simpatia electoratului pe care l-au pierdut.”Europa Liberă: Dar într-un fel e justificat acest – cum să vă spun? – moment de renaștere a pasării Phoenix, pentru că, consideră Platforma DA, Maia Sandu nu s-a împărțit cu portofolii ministeriale și poate ei ar fi făcut mai bine. Oare ar fi făcut mai bine, Vitalie?Vitalie Călugăreanu: „Eu nu știu dacă frustrarea celor din Platforma DA este atât de puternică, încât să pretindă la portofolii guvernamentale.”Nicolae Negru: „Dar au spus că pretind, au spus că ar fi de acord dacă li s-ar propune.”Europa Liberă: Slusari, de exemplu, voia, clar.Vitalie Călugăreanu: „Andrei Năstase a spus că vrea funcția de procuror general, mai nou, ultima dată, că el a mai vrut și alte funcții mai înainte. Bun, eu nu cred că celor din Platforma DA le-ar conveni acum să intre într-un fel sau altul la guvernare împreună cu PAS, pentru că noi vedem din discursul pe care îl au ei, că ei și-au asumat plenar rolul de opoziție și încearcă să exploateze gafele pe care le comite PAS în speranța că vor reuși să devină, în timp, până la următoarele alegeri parlamentare o alternativă.” Europa Liberă: Și aici întrebarea unui filistin care stă la televizor – oare, dacă Năstase o să facă proteste, de altfel împreună cu stânga socialistă sau cu unii proruși camuflați, de la presiunea asta premierul o să aibă mai mulți bani, Andrei Spînu o să aibă mai multă libertate să negocieze?Vitalie Călugăreanu: „Eu nu cred că se va ajunge la proteste, eu nu cred că Platforma DA își dorește proteste împreună cu stânga, în primul rând, și nu cred...”Europa Liberă: Bine, nu în aceeași coloană, dar peste o duminică totuna sunt împreună.Nicolae Negru: „Sau pe alt colț de stradă...”Europa Liberă: Da. Vitalie Călugăreanu: „Și nici nu cred că populația ar fi dispusă să iasă acum la proteste. Eu înțeleg că nemulțumiri există, dar există și o foarte mare doză de înțelegere a lucrurilor care se întâmplă și eu nu cred că ar ieși la proteste suficient de multă lume ca să pună presiune reală pe guvernare. Guvernarea trebuie să țină cont de această nemulțumire care există în societate față de facturi și ea trebuie cumva să amortizeze această nemulțumire, indiferent cum, prin compensații sau prin alte modalități prin care să ajute familiile sărace. Eu nu cred că societatea este dispusă acum să iasă la proteste în stradă.”Europa Liberă: Anti-vaxxerii au să iasă oricum.Vitalie Călugăreanu: „Întotdeauna într-o pădure o să se găsească și copaci care o să se usuce la un moment dat, bănuiesc că...”Europa Liberă: Riscant proverbul acesta, am impresia că dumneata la un moment dat o să rămâi uscătură, cel vaccinat.Vitalie Călugăreanu: „Dar nu cred că sunt suficient de mulți, asta voiam să zic, dar, întorcându-mă un pic la ce discutați, cred că guvernarea a greșit din start când a început să comunice despre această criză a gazelor și despre felul în care se negociază cu Federația Rusă. Dl Spînu, în mod special, a avut un mesaj gen – negocierile au un caracter economic...”Nicolae Negru: „Comercial...”Vitalie Călugăreanu: „Comercial, da, just business, adică nu există condiționalități politice, a spus-o cu text clar că nu există condiționalități politice din partea Rusiei și abia alaltăieri Dan Perciun și Radu Marian au venit cu acele postări pe Facebook în care explică că, da, într-adevăr, voi nici măcar nu știți cum s-a negociat și ce condiții politice legate de problematica transnistreană au pus rușii, încercând cumva să le dea replica celor care-i critică pentru felul în care au negociat. Deci, au avut mesaje duplicitare, ca să zic așa.”Europa Liberă: Dar imaginați-vă că sunteți în locul lui Spînu, ați ieșit din sală, acolo v-au pus sula în coaste și v-au spus: „Dacă scoți un cuvânt, nu vezi gaz în general, îți închidem gazul”, și tu ieși și spui: „Dle, da, formula e sub clauza confidențialității, noi, speranțele sunt mari, poate o să se ieftinească”, asta spui dumneata?Vitalie Călugăreanu: „OK, dar partidul al cărui secretar general este dl Spînu trebuia să aibă grijă ca la timp să vină cu mesajul politic. El este negociator, el are scopul ca să se semneze acel protocol, dar, din punct de vedere politic, partidul trebuia să acopere acest gol.” Nicolae Negru: „A sugerat Natalia Gavrilița la Bruxelles, atunci când, în prezența dnei Von der Leyen, da, a spus că au existat presiuni politice și președinta Comisiei Europene a spus și ea că au fost presiuni.”Europa Liberă: Adevărul este că – și de asta vă întrebam – măcar susținătorii partidului la recentele alegeri sau cei care au susținut-o pe Maia Sandu și în mesajul de Anul Nou Maia Sandu i-a îndemnat: „Dacă mă sprijiniți în continuare și partidul din care am făcut parte și care m-a adus în această funcție, să manifestăm un pic de solidaritate”, pentru că nu de viață bună au pus asemenea tarife, nu de viață bună negociază din această poziție. Socialiștii la sigur ar negocia mai bine, Zinaida Grecianîi știe de unde iese Gazpromul și ar negocia mai bine, dar vorba e ce spune Nicolae Negru, dacă vrem să mergem pe calea concesiilor pe care, repet, le-a respins comunistul Vladimir Voronin, atunci populația trebuie să înțeleagă care este balanța.Vitalie Călugăreanu: „Bine, dar cine ne-a vorbit despre existența unui astfel de plan al rușilor, în afară de dl Socor? Deci, eu nu am auzit un exponent al PAS-ului, bun, aseară dl Perciun a încercat cumva să explice, dar tot n-a spus clar că rușii...”Europa Liberă: Când a ajuns funia la par...Vitalie Călugăreanu: „Da, da, a sugerat că ar exista o astfel de inițiativă.”Europa Liberă: Adică partidul trebuia să fi făcut această muncă de acoperire?Vitalie Călugăreanu: „Partidul trebuia să vină și să spună, exact... Și încă o nelămurire pe care eu am avut-o – Consiliul Suprem de Securitate s-a convocat pe data de 4 ianuarie și au discutat despre o nouă criză a gazelor, atât ni s-a comunicat după acea ședință, după care abia pe data de 11 ianuarie, marți a ieșit dl Spînu în conferință de presă și ne-a spus. Deci, o perioadă în care noi sunam la guvern, spuneți-ne în ce constă criza gazelor de data aceasta, ca să aflăm abia pe data de 11 că rușii au scumpit gazul cu 200 de dolari, asta-i...”Europa Liberă: Recunosc și eu, în redacție încercam să gândim o versiune și eu, bunăoară, mă gândeam că, probabil, nu adună banii pe care iată-iată trebuie să-i dea și se gândesc cum să taie din antereul lui Arvinte, dar și eu aveam nemulțumirea asta că versiunea nu trebuia s-o inventăm noi în redacție. Negru: „Dar sula-i în coaste, e adevărat, e în coaste, guvernarea nu poate vorbi, dar eu cred că există modalități prin care să transmită un anumit mesaj cetățenilor. Iată acum, la plesneală, cum s-ar spune, s-au găsit dl Radu Marian și Dan Perciun, dar de ce până acum nu s-au găsit? De fapt, nici până acum nu este clar, circulă niște informații, facem niște deducții, vedem cum se comportă Rusia și, da, e plauzibil că Rusia dorește acum o rezolvare rapidă a conflictului așa cum i-ar plăcea ei, desigur că nu o rezolvare în interesul Republicii Moldova, dar o rezolvare în spiritul tocmai ultimatumului pe care i l-a pus acum Occidentul. Și putem deduce sau putem ajunge la concluzia că ar exista undeva în culise niște negocieri sau niște propuneri de-ale Moscovei către Statele Unite, către Bruxelles, Germania, jucătorii cei mai mari, să le spună, pur și simplu să zică: „Hai să rezolvăm această problemă transnistreană, iată, eu propun: 1, 2, 3” și poate să existe această tentație din partea partenerilor noștri strategici să zică: „De ce nu? Dacă vrea Moscova acum, cuvântul „federalizare” nu va exista acolo, trupele ruse puțin acolo, ei bine, vor sta încă 15-20 de ani...”. Asta ar putea spune niște politicieni neexperimentați, cei experimentați, ca dl Blinken, de exemplu, ar zice: „Păi, dacă lăsăm noi pe 15 ani trupele ruse pe Nistru, nu mai pleacă ele”, așa cum a spus dl Blinken despre trupele ruse în Kazahstan.Deci, ceva trebuie să facă guvernarea. Această lipsă de transparență, paradoxal, dar i-am auzit pe mai mulți colegi spunând că această guvernare este mai puțin transparentă, deși e proeuropeană, nimeni nu are îndoieli, dar e mai puțin transparentă decât alte guvernări, chiar guvernări ale lui Dodon, de exemplu, ale lui Plahotniuc. E adevărat că transparenta avea și atunci o anumită limită...”Europa Liberă: Ambalată puternic în propagandă...Nicolae Negru: „Ambalată în propagandă, ambalată în „kulioace”, să spunem așa, ambalată în conturi prin Bahamas... Dar iată cum să rezolvi această problemă, fiindcă nu numai în domeniul acesta are o problemă guvernarea de azi? Dar ca să ne întoarcem la împărțirea turtei puterii, din punctul meu de vedere s-a făcut o greșeală. Eu așteptam totuși... Țineți minte când a venit Voronin la putere în 2001?” Europa Liberă: Da...Nicolae Negru: „El a fost surprins de... numărul de mandate. Și era un partid încă destul de firav și PAS este un partid firav. În cazul de față, ce aș fi făcut eu sau ce a făcut Voronin? Voronin a început să „smântânească”, adică a început să ia cadrele cele mai bune, nu se uita că-i din partidul cutare sau îi fără partid...”Europa Liberă: Eu îmi amintesc cum stăteam cu gura căscată și așteptam cine o să fie premier la ușă unde la parlament decideau... Și când am auzit numele Tarlev, sigur că toți am rămas. Nicolae Negru: „Dar de unde s-a luat?...”Europa Liberă: Directorul de la „Bucuria”...Nicolae Negru: „Da, de unde s-a luat? Da, e adevărat! Mie mi se pare că, dacă PAS este un monopol – și este un monopol politic acum, ocupă, să zicem, aproape toată scena dintr-o parte și din altă parte –, trebuie să-și elaboreze o tactică, o strategie corespunzătoare. Nu există, eu nu văd această strategie. Dacă îl luau, de exemplu, pe Slusari – de ce nu? – sau dacă îl luau pe Igor Munteanu, de exemplu, sau sunt persoane foarte bine pregătite în PPDA, în Platforma DA.”Europa Liberă: Răspunsul lor este: „Nu luăm, pentru că ne asumăm responsabilitatea”.Nicolae Negru: „În schimb, luăm... Păi, oricum, responsabilitatea rămâne a ta, dar dacă iei pe cineva a cărui singură calitate e că el e nou, că e anonim, atunci e mai bine?”Europa Liberă: Sau, vezi, ombudsmanul...Nicolae Negru: „Mai sunt exemple...”Vitalie Călugăreanu: „Da, și ei se plâng, destul de des îi auzim că nu au suficienți oameni și oamenii pe care ei îi invită în diferite funcții...”Europa Liberă: Dar chiar nu au.Vitalie Călugăreanu: „Da!”Europa Liberă: Chiar la guvern îi...Vitalie Călugăreanu: „Da, refuză, adică nu vor să meargă acolo, pentru că se simt bine în societatea civilă. Pe de altă parte, există specialiști foarte buni în alte partide care ar putea fi cooptați, oameni bine intenționați, care ar face treabă bună în anumite funcții.”Europa Liberă: Situația asta foarte dificilă în care se află, cum spuneți Dvs., „cu sula în coaste”, îi încurcă mai ales să livreze ceea ce au promis – lupta cu corupția, prinderea coțcarilor, nu?Nicolae Negru: „Eu am fost de la bun început sceptic când s-a mers pe aceste promisiuni, se ridica ștacheta, noi o să venim și imediat rezolvăm totul. E un domeniu foarte dificil.” Europa Liberă: S-a dovedit a fi chiar mai dificil decât credeau pe bune?Nicolae Negru: „Evident! Dar chiar exemplul Albaniei pe care acum îl aduc, atunci vorbeam despre exemplul Albaniei, nu-i așa de simplu. Aceste filtre sau, să zicem, această curățare...”Europa Liberă: Vetting....Nicolae Negru: „Da, vetting sau cum îi mai zic. Nu e atât de simplu, durează și, mai ales, trebuie s-o faci cu... materialul clientului.”Europa Liberă: Care arată o rezistență exemplară.Nicolae Negru: „Nu că exemplară, dar, cum se spune, atâta ingeniozitate... E talent, e talent, că trebuie totuși să ai talent în această privință și practică, dar practică au bună...”Europa Liberă: Ceea ce pe mine, apropo, mă pune pe gânduri și chiar mă sperie e că te așteptai de la aceștia cu școală sovietică, îmbătrâniți în rele, încremeniți în rele, dar aceștia tineri deja sunt atât de ingenioși și șmecheri la driblat puterea, încât... Nicolae Negru: „Am văzut, iată, cazul Vasile Cotiuc, de exemplu. De ce trebuia să vină dimineață, dis-de-dimineață, încă oamenii nu se duc la prășit, de ce trebuia să vină să-l aresteze, să-l sperie pe omul acesta?”Europa Liberă: Dă bine la televizor...Nicolae Negru: „Dă bine la televizor, dar nu prea bine. Dă bine, într-un fel, pentru niște oameni care nu cunosc, dar pentru cei care cunosc... Ei pot să zică: „Începe spectacolul, hai să privim.”Europa Liberă: Ei au să zică ceea ce a zis Mariana Rață – „După ce l-ați lăsat pe Cavcaliuc bine mersi să plece, și el de acolo boierește ne tipărește, așa, pe umăr, zice...”Nicolae Negru: „Pe Platon l-au lăsat, pe Andronachi l-au lăsat... Cine mai sunt acolo? Pe mulți i-au lăsat, chiar pe Plahotniuc, începând cu el, nu mai vorbim de Șor, de-acum e o rușine...”Europa Liberă: Poate, poate Topală să fie adus înapoi acasă, să dea seama, dar eu cred că el e înarmat cu argumente juridice.Vitalie Călugăreanu: „Ei au pornit și noi toți ne amintim mesajele actualei guvernări, că noi vom băga la dubă pe cei care au furat țara, pe calul acesta au venit la guvernare. Acum ei au fost atrași în aceste noi crize energetice ș.a.m.d. și s-a deviat un pic de la scopul principal de luptă cu corupția. Eu sper foarte mult că procesele pe care le au în interior continuă pe segmentul justiției, reformării justiției și al acelei reforme pe care ei ne-au promis-o și segmentul economic, blocul economic din guvern se ocupă de această criză energetică. O să treacă iarna, probabil au să revină la acea luptă anticorupție pe care ne-au promis-o, eu sper foarte mult.” Europa Liberă: Mai am o întrebare principială: activizarea lui Ivan Ceban, Ion Ceban, primarul, care întâi cocheta, spunea că nu-l interesează politica, îl interesează doar trotuarele și acum a zis: „Enough, dăm jos guvernarea!”. Ce-i asta?Vitalie Călugăreanu: „E clar, Ivan Ceban este noua miză a Rusiei. În condițiile în care Igor Dodon și PSRM vedem că s-au dus la fund...”Europa Liberă: Dar se mai coagulează ceva paralel ori e același lucru?Vitalie Călugăreanu: „Păi nu știu, eu am văzut...”Europa Liberă: Acolo unde a ajuns și Chicu, și steluța 2.0?Vitalie Călugăreanu: „Eu am urmărit câteva transmisiuni live ale lui Ion Ceban de la ședințele primăriei, unde el se rățoia la actuala guvernare și am sesizat că destul de mulți oameni din PSRM puneau inimioare la acel live, inclusiv purtătoarea de cuvânt a lui Igor Dodon. De asta zic că s-ar putea, la un moment dat, o parte sau toți să treacă cumva în tabăra lui Ion Ceban, atunci când această structură politică va fi creată pe bune.”Europa Liberă: Da, dar întrebarea mea era – de ce Ion Ceban n-a mers acolo, în fruntea acelui partid să-l scoată din situația de impas? Îi prea înglodat și-i prea compromis? Vitalie Călugăreanu: „Pentru că acest partid nu mai poate fi salvat. Și Partidul Comuniștilor, și Partidul Socialiștilor erau destinate pentru un segment de electorat, în vârstă, ca să zic așa. Acel electorat dispare fizic la un moment dat și ei sunt conștienți de lucrul acesta. Nu degeaba pe Ion Ceban îl vedem cu mesaje reformatoare...”Europa Liberă: Cu limba română...Vitalie Călugăreanu: „Că limba-i română deja, nu mai este așa. Deci, el își schimbă abordarea și mesajele și, da, este politicianul care va face opoziție clară de aici încolo.”Europa Liberă: Și va aspira centrul, nu se va băga peste comuniști?Vitalie Călugăreanu: „Eu cred că va tinde să aspire și centrul, și stânga.”Europa Liberă: Adică, Partidul Socialiștilor liber pot să vină să-l ia înapoi dl Valentin Krîlov și cu Veronica Abramciuc?Vitalie Călugăreanu: „Ca să îl mai țină, să figureze juridic?”Europa Liberă: De exemplu, da, după ce l-a adus la așa culmi dl Dodon. Dvs. ce credeți despre asta?Vitalie Călugăreanu: „Dar un partid, chiar și parlamentar fiind, rămâne fără un lider, să fie condus de un consiliu și...”Europa Liberă: Da, e bizară toată formula aceasta, mai ales că...”Vitalie Călugăreanu: „E clar, a dispărut locomotiva, a dispărut și trenul.” Europa Liberă: Am impresia că până și partidul lui Șor îi mai organizat, îi mai cu oase, dar, mă rog, e treaba lor. Dvs. ce credeți despre ce se profilează în jurul lui Ion Ceban?Nicolae Negru: „Cu mult înainte de a face dl Ceban această declarație, se zvonea că o să-și formeze un partid. În afară de asta, după felul cum se rățoia el, după felul cum ataca guvernarea, adică căuta scandal, iarăși se vedea că omul e pregătit, se pregătește să intre în politică. Da, sunt de acord, el nu vrea să ia, să îmbrățișeze Partidul Socialiștilor, adică, într-un fel, să ia scaunul lui Dodon. Dodon este compromis și orice ai pune în vasul cela și pe oricine ai pune în scaunul acela, o să fie pătat, adică o să fie compromis, nu poate să restabilească faima de cândva sau, să zicem, intențiile de vot care existau cândva față de Partidul Socialiștilor.”Europa Liberă: Mai ales, avându-l pe Voronin alături și mereu făcând poante.Nicolae Negru: „Da, Voronin face niște figuri ciudate acolo, nu este clar care e rolul lui – ori să sprijine, ori să doboare până la urmă partidul.”Europa Liberă: Din start era foarte circumspect.Nicolae Negru: „Parcă e un fel de cal troian acolo. E natural, într-un fel, e firesc ca dl Ceban să pornească un proiect nou, cum se spune la noi acum. Eu cred că el țintește o parte din electoratul socialist, el n-o să fie așa de deschis pro-rus, cum a fost Dodon, n-o să facă aceste declarații stupide pe care le făcea Dodon, de exemplu, că el o să testeze vaccinul Sputnik pe propria piele ș.a.m.d., multe lucruri de acestea...” Europa Liberă: Și nici n-o să stea alături de Putin în singurătate. Țineți minte, la Aleksandrovski Sad, singurul care a venit la ceremonie?Nicolae Negru: „Da, un comportament zănatic, ciudat, extravagant, umilitor a avut Dodon. Cred că Ceban nu vrea să fie în pielea lui Dodon și de aceea e mai spălățel, mai proeuropean, nu contactează cu...”Europa Liberă: E tolerant cu românii, când zice: Avem orașe înfrățite...Nicolae Negru: „Da, merge la Suceava, merge undeva în Tveri sau pe unde a mai fost, într-un oraș nu știu unde, la 4.000 de kilometri, la Urengoi, dacă nu mă înșel. La 4.000 de kilometri, s-a dus peste 4.000 de kilometri să se înfrățească, să ia experiență. Nu știu ce experiență poți să iei de la un oraș, dar asta e – cum să zic? – e politică, e propagandă, el lucrează. Nu știu pe cine va lua, cred că el îi va selecta într-un fel, nu-i va lua pe toți, nu știu dacă îl va lua pe Furculiță, pe ăștia care cu Bahamas, care de-acum sunt compromiși, cred că el va...”Europa Liberă: Va filtra?Nicolae Negru: „Va filtra, da, da...”Vitalie Călugăreanu: „Și mai e un indicator care tot mi se pare ciudat – felul în care se comportă Partidul Socialiștilor. Senzația pe care o am eu, ca moderator de emisiuni, care invit oameni la emisiuni, este că lor li s-a spus: „Voi trebuie să dispăreți!”. Noi îi invităm la emisiuni, alți colegi îi invită la emisiuni, ei pur și simplu au dispărut din spațiul public, ei nu sunt, ei nu vin la emisiuni, ei nu participă la dezbateri, de parcă cineva de undeva, probabil de la Moscova li s-a spus: „Voi trebuie să dispăreți o perioadă, ca să...”Europa Liberă: ...dați mai încet, ca să se audă Ceban?Nicolae Negru: „Nu, ca să arunce pielea mâncată de molii, știți, când trebuie s-o arunci și, gata, scapi de ea.”Vitalie Călugăreanu: „Ca să poată să fie văzut Ceban, așa mi se creează impresia.” Europa Liberă: În timpul acesta, iarăși mă întorc la ceea ce se întâmplă pe dreapta, în special la AUR, unioniști. Ce se întâmplă acolo, în câteva cuvinte? Plecarea lui Țîcu a dăunat mult sau dimpotrivă?...Nicolae Negru: „Prezența lui Țîcu nu rezolva nimic, s-a văzut în alegeri, deci e normal să se facă niște mișcări, să încerce o variantă, să încerce cealaltă variantă. O să vedem, deocamdată nu se știe ce se face. Pe acest segment lipsește un Ceban, lipsește un lider, lipsește o persoană care, dacă vine, ridică steagul în urma ei să se alinieze mai multă lume.”Europa Liberă: Dar PAS-ului i s-a reproșat, în special, că nu-i suficient de pro-românesc, pro-unionist...Nicolae Negru: „La PAS sunt persoane care sunt și suficient de pro-românești. PAS-ul, așa cum înțeleg eu, nu vrea să se dea de pe centru, vrea să ia și de pe stânga și vrea să ia și de pe dreapta, vrea să ia electoratul PD-ului, pe care îl țintește acum și Ion Ceban. O să fie o luptă între Ceban și Maia Sandu sau între PAS și ce partid va face Ceban, fiindcă ceea ce a numit el Mișcarea Alternativă a Noastră sau Alternativa Națională e cred că așa, o...”Europa Liberă: ... рабочее название (denumire de lucru)...Nicolae Negru: „Da, da, o denumire de început, încă nu este clar. Dar iată pe acest segment despre care vorbim, până nu apare o persoană, un lider, și lucrul acesta e caracteristic și fenomenelor politice din Occident. De ce după alegeri, ai pierdut, imediat pleacă? Fiindcă lumea își dă seama că unul și același lider nu poate rezolva toate problemele.”Europa Liberă: Deci, nimeni dintre cei pe care îi avem în garnitura de până acum – Chirtoacă, Munteanu?...Nicolae Negru: „Păi nu, ei de-acum sunt expirați, trebuie să recunoască.”Europa Liberă: Am înțeles. Dvs. cum vedeți acest segment unionist? Ce se întâmplă acolo?Vitalie Călugăreanu: „Eu nu cred că AUR are vreo șansă să devină un partid puternic în Republica Moldova.”Europa Liberă: Adică un pol de coagulare al acestor forțe, nu?Vitalie Călugăreanu: „Nu este structura care poate să coaguleze unioniștii din mai multe considerente și ele țin de trecut și de combinațiile unor personaje din acest partid în perioada regimului Plahotniuc ș.a.m.d. Eu aștept cu mare nerăbdare Congresul Platformei DA. Sper foarte mult că ei au înțeles să-și schimbe structura și felul în care își construiesc strategia electorală, să sară de pe segmentul de electorat îmbrățișat puternic de PAS și să îmbrățișeze segmentul de electorat unionist. Este Dinu Plângău, care poate să coaguleze suficient de puternic electoratul unionist în jurul Platformei DA. Eu nu înțeleg de ce ei se feresc de acest mesaj pe care ar trebui să-l transmită cât mai rapid către electorat...”Europa Liberă: Și vârsta îl avantajează, trebuie să recunoaștem.Nicolae Negru: „Lucrul acesta trebuie verificat. Am în vedere că orice persoană, nu e simplu, te-ai uitat la el și zici că acesta e bun sau e bun fiindcă e inteligent, e competent, e activ. Alegătorii au un măsurariu al lor, personal, nu știi cine câștigă, poate cineva care e foarte inteligent din punctul nostru de vedere și este foarte bun ca politician, poate să nu aibă priză la cetățeni. Această carismă, așa-zisă carismă, nimeni n-o poate defini, dar ea este.”Vitalie Călugăreanu: „E adevărat. După retragerea lui Țîcu, eu pur și simplu nu văd un alt potențial lider care să vrea și să aibă puterea să dea o speranță acestui electorat.”Nicolae Negru: „Să vedem, poate găsesc pe cineva, dar acel cineva trebuie să fie verificat la rândul său. Sunt de acord că s-ar putea face ceva din Platforma DA și e nevoie, pentru că acolo e concentrat un număr destul de mare de politicieni foarte buni, cu calități foarte bune. Și Dinu Plângău, am o opinie foarte bună despre el, sondajele trebuie să arate, dar sondajele nu arată deocamdată. Vedeți carte-i paradoxul...”Vitalie Călugăreanu: „Sondajele nu pot să arate, pentru că ei n-au venit cu un mesaj clar, că noi suntem cei care vrem să preluăm mesajul unionist.”Nicolae Negru: „Altceva voiam să spun, vedeți, scad intențiile de vot pentru PAS? Sondajele, unele sondaje arată și, într-un fel, e logic, fiindcă...”Europa Liberă: ...se erodează, da.Nicolae Negru: „Da, se erodează sunt la guvernare, întotdeauna se întâmplă lucrul acesta.”Vitalie Călugăreanu: „Guvernarea erodează...”Nicolae Negru: „Dar aceștia care pleacă de la PAS, nu se duc la PPDA, nu se duc la Platforma DA, sondajele nu arată că ei s-ar duce, un număr foarte...”Europa Liberă: Da, și atunci Dumnezeu știe unde au să ajungă.Nicolae Negru: „Da, nu se știe unde o să ajungă acest electorat care o să plece, fiindcă o să se erodeze, cu timpul o să se erodeze tot mai mult.”Europa Liberă: Și aici vin tocmai lideri vocali despre care spuneți Dvs. Și Dinu Plângău eventual se va confrunta cu unii foarte vocali, chiar destul de agresivi și vedem ce lideri sunt pe piață – Marina Tauber, Ion Ceban, Muteanu Iurie de la Congresul Civic etc.Nicolae Negru: „De Marina Tauber nu aș spune, Marina Tauber este umbra lui Șor.”Europa Liberă: Nu, nu, eu zic de stil, eu nu zic de lideri, eu zic de manieră.Vitalie Călugăreanu: „Dar acești lideri pe care i-ați numit nu atentează în niciun fel la electoratul potențial al lui Dinu Plângău.”Europa Liberă: Nu, eu zic, iată ce se poartă pe piață, iată ce prinde la televizor. Nicolae Negru: „Da, da, asta e corect!”Vitalie Călugăreanu: „E adevărat!”Europa Liberă: Apropo de televizor, când vă uitați la televizor și vi se spune că, vai de mine, se scumpește benzina sau că mai sunt gropi, sau că îi mare problemă cu rata de vaccinare, totuși eu vă îndemn să faceți un pas înapoi sau în sus, să vă uitați nu chiar din satelit, dar de la înălțimea dronei să vă uitați la lucruri despre care au vorbit invitații mei, că îndărătul evenimentelor, știrilor curente stau niște procese, niște fenomene pe care barem trebuie să le înțelegem și, dacă avem curajul, să participăm la ele, pentru că ne privește, pentru că ceea ce se spune, se reproșează, pe bună dreptate, la adresa guvernării, dacă ei o dau în bară și o dau de gard, suferă nu doar ei, poate cel mai puțin suferă guvernul, poate cel mai puțin suferă un partid care clachează, suferă cei care au investit speranțe în ei. Asta contează mai mult și despre asta vom vorbi aici, la Europa Liberă. Pe curând!Vitalie Călugăreanu: „Da, da, asta a fost.”