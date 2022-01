P&G expune inovații de top care rezolvă provocările de zi cu zi la CES 2022

07:20

În viziunea Council on Foreign Relations (Consiliului pentru Relații Externe), 2022 trece în revistă provocările. Toate au ceva comun: sunt fondate pe un revizionism anti-occidental. Fondat în 1921 și bazat la New York, Consiliul pentru Relații Externe („Council on Foreign Relations”) este un prestigios think-tank american independent, cu o componență de elită, din care n-au […]