Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, în fiecare regiune a țării. Vremea contiuă să fie rece

07:40

Iulia Albu, una dintre cele mai excentrice figuri din showbiz, reușește să se mențină, tot timpul, în centrul atenției. La ultima apariție pe micul ecran, stilista a avut un mesaj umilitor pentru Adelina Pestrițu, chiar […] The post Iulia Albu, mesaj umilitor pentru Adelina Pestriţu. Ce i-a reproşat lui Liviu Vârciu despre ea appeared first on Cancan.