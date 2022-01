Profesorii intră în grevă de avertisment de miercuri. Care este intrervalul orar în care nu se vor face ore

11:40

Motiv de bucurie în familia lui Ștefan Bănică Jr.! Fiul lui, Radu Ștefan Bănică, și-a deschis prima afacere, la doar 20 de ani! În weekend a avut loc inaugurarea. Ștefan Bănică Jr. și fiul lui, […] The post Ștefan Bănică Jr. sigur e un tată mândru! Radu, fiul lui, și-a deschis prima afacere, la doar 20 de ani appeared first on Cancan.