Patrick Petre și-a găsit echipă » Rapha Stănescu i-a urmat exemplul

Universitatea Craiova are un sezon sub așteptări și ocupă doar locul 5 în clasamentul Ligii 1, la 25 de puncte sub liderul CFR Cluj. Cu toate acestea, antrenorul Laurențiu Reghecampf are în continuare parte de încrederea conducerii.Oltenii au ratat deja principalul obiectiv al sezonului, câștigarea titlului. Universitatea Craiova poate obține însă un trofeu în acest sezon și anume Cupa României. ...